Барак Обама отключил комментарии в Instagram: его завалили просьбами помочь афганцам









Возможность комментирования была отключена в понедельник утром, когда администрация Байдена подверглась критике из-за ситуации за рубежом. И включена только через несколько часов.





Также пользователи писали комментарии с просьбами о помощи и на странице его жены, Мишель Обамы.





В течение нескольких часов желающие оставить комментарий видели сообщение: "Комментарии к этому посту ограничены". Напомним, 44-й президент США еще не сделал публичного заявления о ситуации в Афганистане.





Его последний ролик в социальных сетях касался границ голосования в различных округах.





"Афганистану нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите Афганистану"; "Кровь афганского народа на руках тех, кто хранил молчание перед лицом притеснений и подружился с талибами"; "После всего, чего мы добились, мы поджимаем хвосты и бежим? Мы им нужны! Бежать – это не по-американски!;", — такого рода комментарии появлялись под постами Обамы в Instagram.





Представитель Обамы уже дал короткий и уклончивый комментарий СМИ, отметив, что в апреле он уже давал интервью, в котором одобрял политику Джо Байдена.





"Это была долгая и трудная борьба в Афганистане, основанная на нашем ответе на самую смертоносную террористическую атаку на США в нашей истории. Военные и дипломаты могут гордиться всем, что они сделали: уничтожили убежище Аль-Каиды, обучили аф анские силы безопасности и поддержали народ Афганистана", — говорил Обама.





Напомним, в апреле 2021 года Джо Байден объявил, что американские войска оставят Афганистан до 11 сентября. Как видно сейчас, это произошло даже быстрее.









В 2020 году тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп пообещал завершить вывод войск до мая, но Байден называл эти сроки нереалистичными.









"Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой", — сказал Байден в телеобращении к нации, подтвердив, что вывод войск начнется 1 мая и завершится до 11 сентября.





А в своем выступлении вчера, 16 августа, Байден заявил, что остается при своем решении вывести войска из Афганистана. По его мнению, Америка находилась перед выбором: либо вывести войска или вернуться к борьбе с талибами.





Он возложил ответственность на местное население и афганских политиков, поскольку некоторые из них даже не пытались бороться. "Американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя. Поэтому мне снова остается спросить тех, кто утверждает, что мы должны были остаться в Афганистане. Сколько еще поколений дочерей и сыновей Америки вы хотели бы отправить для борьбы с гражданской войной в Афганистане? Когда афганские войска этого не делают? Сколько бесконечных рядов надгробий на национальном кладбище еще предстоит? Я четко отвечаю. Я не буду повторять ошибок, которые мы сделали в прошлом. Ошибки длительного пребывания и борьбы в конфликте, что не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, удвоение гражданской войны в другой стране, попытки переделать страну через бесконечные военные развертывания американских сил. Это те ошибки, которые мы не можем повторять, потому что у нас есть значительный жизненный интерес в мире, который мы не можем игнорировать", — заявил Байден в своем обращении.









Напомним, американские военные в спешке покинули знаменитую базу Баграм 2 июля, бросив технику, тюрьму с заключенными и тонны припасов. Ее успели обворовать мародеры, прежде, чем подоспели афганские военные.





А наступление талибов было почти без задержек. Кабул они заняли уже 15 августа. Сейчас сотни людей штурмуют аэропорт Кабула, потому как иначе страну не покинуть – все наземные границы перекрыты.



