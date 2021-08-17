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Житель Гродно выбросил из окна стеклянную бутылку и стал фигурантом уголовного дела
Источник материала: БелТА
17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно выбросил из окна стеклянную бутылку и стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в одном из дворов по улице Врублевского. 21-летний молодой человек решил выкинуть пустую стеклянную бутылку через окно.
"Бутылка упала на припаркованный "Опель". Сумма ущерба составили Br125", - рассказали в милиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.-0-
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"Бутылка упала на припаркованный "Опель". Сумма ущерба составили Br125", - рассказали в милиции.
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