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Житель Гродно выбросил из окна стеклянную бутылку и стал фигурантом уголовного дела 

17.08.2021 11:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно выбросил из окна стеклянную бутылку и стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в одном из дворов по улице Врублевского. 21-летний молодой человек решил выкинуть пустую стеклянную бутылку через окно.

"Бутылка упала на припаркованный "Опель". Сумма ущерба составили Br125", - рассказали в милиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.-0- 
 
Теги: Гродно
 
 
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"Бутылка упала на припаркованный "Опель". Сумма ущерба составили Br125", - рассказали в милиции.
 
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