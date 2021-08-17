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В американском Сенате требуют расследования по выводу войск из Афганистана. Байдена называют некомпетентным правителем

17.08.2021 11:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В центре внимания СМИ остается ситуация в Афганистане. Тысячи местных жителей продолжают покидать Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экстренном порядке многие государства эвакуируют сотрудников дипмиссий. После произошедших событий мир просто захлестнуло недовольство политикой США. И сами американцы, и их союзники по НАТО считают, что Байден обманул и предал их.

Главе Белого дома напомнили о его обещании, что талибы никогда не захватят Кабул, которое он давал, принимая решение о выводе американских войск из Афганистана. Спустя всего несколько дней после этого мировые СМИ рассказывали об ужасе и хаосе в Кабуле после захвата города боевиками. В американском Сенате уже потребовали срочного парламентского расследования по выводу войск из Афганистана.

В американском Сенате требуют расследования по выводу войск из Афганистана. Байдена называют некомпетентным правителем

Несколько сенаторов выразили сомнение, что Байден способен управлять страной. Экс-президент США Трамп в очередной раз указал на некомпетентность Байдена, призвал его срочно подать в отставку. Что касается самих американцев, то, по результатам опросов, почти 70 % респондентов не одобряют действия своего лидера в Афганистане.

В американском Сенате требуют расследования по выводу войск из Афганистана. Байдена называют некомпетентным правителем

По стране прокатились акции протеста против американской стратегии. Люди обвиняют президента в том, что он бросил афганцев на произвол судьбы. Резко отреагировали на уход США из Афганистана и европейцы. Там всерьез задумались о надежности Америки как партнера по НАТО.

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В центре внимания СМИ остается ситуация в Афганистане. Тысячи местных жителей продолжают покидать Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экстренном...
 
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