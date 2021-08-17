ТОП-10 категорий, где белорусы платят бесконтактно

Число бесконтактных платежей смартфонами в Беларуси выросло за год на 29%, оборот увеличился в 1,7 раза, средний чек - в 1,3 раза, до 20 бел. руб. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney, изучив бесконтактные платежи белорусских пользователей в период c августа 2020 года по июль 2021-го и с августа 2019 года по июль 2020-го.

Самый крупный бесконтактный чек ЮMoney в Беларуси составил 8 327.

Где платили самые большие суммы

Самый большой бесконтактный чек ЮMoney в Беларуси составил 8 327 бел. руб. Покупка на эту сумму была сделана в Гомеле, в ТРЦ Kristall. В топе рейтинга также автосервис Geely (7928 бел. руб.) и магазин дверей (7187 бел. руб.).

Чаще всего в период с августа 2020 года по июль 2021 года жители Беларуси платили бесконтактно в супермаркетах. В топе по количеству платежей - «Евроопт», «Копеечка» и «Соседи».

Кроме того, в десятку категорий, где белорусы часто используют бесконтактную оплату, вошли кафе и рестораны, в том числе «Макдональдс», а также общественный транспорт, рынки, аптеки, станции техобслуживания, бары и ночные клубы.

Смартфон vs пластик

Смартфоны догоняют пластиковые карты в сегменте бесконтактной оплаты. За год доля смартфонов среди всех бесконтактных платежей через ЮMoney в Беларуси увеличилась с 29% до 33%. Оборот таких платежей вырос в 1,7 раза, количество самих платежей - на 29%. Средний чек увеличился на 30% и составил 20 бел. руб. (в прошлом году было 15,4 бел. руб.).

Топ-10 категорий, в которых чаще всего платили бесконтактно в 2021 году:

Супермаркеты и бакалея Рестораны и кафе Рынки Станции техобслуживания Аптеки Общественный транспорт, включая электрички Товары общего назначения Закусочные Бары и ночные клубы Магазины розничных товаров.

ЮMoney - сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, переводить и принимать деньги. Сервис входит в экосистему Сбера.