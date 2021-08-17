ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ТОП-10 категорий, где белорусы платят бесконтактно

17.08.2021 11:37 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Число бесконтактных платежей смартфонами в Беларуси выросло за год на 29%, оборот увеличился в 1,7 раза, средний чек - в 1,3 раза, до 20 бел. руб. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney, изучив бесконтактные платежи белорусских пользователей в период c августа 2020 года по июль 2021-го и с августа 2019 года по июль 2020-го.

Самый крупный бесконтактный чек ЮMoney в Беларуси составил 8 327.

Где платили самые большие суммы

Самый большой бесконтактный чек ЮMoney в Беларуси составил 8 327 бел. руб. Покупка на эту сумму была сделана в Гомеле, в ТРЦ Kristall. В топе рейтинга также автосервис Geely (7928 бел. руб.) и магазин дверей (7187 бел. руб.).  

Чаще всего в период с августа 2020 года по июль 2021 года жители Беларуси платили бесконтактно в супермаркетах. В топе по количеству платежей - «Евроопт», «Копеечка» и «Соседи».

Кроме того, в десятку категорий, где белорусы часто используют бесконтактную оплату, вошли кафе и рестораны, в том числе «Макдональдс», а также общественный транспорт, рынки, аптеки, станции техобслуживания, бары и ночные клубы.

Смартфон vs пластик

Смартфоны догоняют пластиковые карты в сегменте бесконтактной оплаты. За год доля смартфонов среди всех бесконтактных платежей через ЮMoney в Беларуси увеличилась с 29% до 33%. Оборот таких платежей вырос в 1,7 раза, количество самих платежей - на 29%. Средний чек увеличился на 30% и составил 20 бел. руб. (в прошлом году было 15,4 бел. руб.).

Топ-10 категорий, в которых чаще всего платили бесконтактно в 2021 году:

  1. Супермаркеты и бакалея
  2. Рестораны и кафе
  3. Рынки
  4. Станции техобслуживания
  5. Аптеки
  6. Общественный транспорт, включая электрички 
  7. Товары общего назначения
  8. Закусочные
  9. Бары и ночные клубы
  10. Магазины розничных товаров.

ЮMoney - сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, переводить и принимать деньги. Сервис входит в экосистему Сбера. 

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число бесконтактных платежей смартфонами в Беларуси выросло за год на 29%, оборот увеличился в 1,7 раза, средний чек - в 1,3 раза, до 20 бел. руб.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оршанскому инструментальному заводу выделят 10 млн рублей из инновационного фонда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by