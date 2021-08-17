Оршанскому инструментальному заводу выделят 10 млн рублей из инновационного фонда

ОАО «Оршанский инструментальный завод» получит 10 млн рублей из республиканского централизованного инновационного фонда. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 14 августа № 463, которое опубликовано 17 августа на Национальном правовом интернет-портале.





Правительство поручило Государственному комитету по науке и технологиям направить эти средства в 2021 году на реализацию инновационного проекта «Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов».

Александр Лукашенко, посещая 13 августа 2018 года Оршанский инструментальный завод, раскритиковал работу местных органов власти и министра промышленности. Он подчеркнул, что завод надо восстановить «на самом высоком уровне», чтобы «Гомсельмаш», МТЗ, МАЗ и другие предприятия получали хороший инструмент. «Вот почему я цепляюсь за этот завод», — пояснил Лукашенко.

В 2019 году акции Оршанского инструментального завода были переданы в собственность ОАО «МТЗ». Минский тракторный завод планирует создать центр гарантийного, послегарантийного, технического и сервисного обслуживания в Витебской области со складом запасных частей, поскольку для него будет «благоприятное территориальное расположение».

«Также планируется реализовать импортозамещающий инвестиционный проект по освоению производства новых видов инструментов для металлообрабатывающих станков с учетом имеющихся компетенций МТЗ в данном направлении», — сообщила пресс-служба Министерства промышленности.

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