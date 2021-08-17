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Оршанскому инструментальному заводу выделят 10 млн рублей из инновационного фонда

17.08.2021 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ОАО «Оршанский инструментальный завод» получит 10 млн рублей из республиканского централизованного инновационного фонда. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 14 августа № 463, которое опубликовано 17 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Оршанскому инструментальному заводу выделят 10 млн рублей из инновационного фонда

Правительство поручило Государственному комитету по науке и технологиям направить эти средства в 2021 году на реализацию инновационного проекта «Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов».

Александр Лукашенко, посещая 13 августа 2018 года Оршанский инструментальный завод, раскритиковал работу местных органов власти и министра промышленности. Он подчеркнул, что завод надо восстановить «на самом высоком уровне», чтобы «Гомсельмаш», МТЗ, МАЗ и другие предприятия получали хороший инструмент. «Вот почему я цепляюсь за этот завод», — пояснил Лукашенко.

В 2019 году акции Оршанского инструментального завода были переданы в собственность ОАО «МТЗ». Минский тракторный завод планирует создать центр гарантийного, послегарантийного, технического и сервисного обслуживания в Витебской области со складом запасных частей, поскольку для него будет «благоприятное территориальное расположение».

«Также планируется реализовать импортозамещающий инвестиционный проект по освоению производства новых видов инструментов для металлообрабатывающих станков с учетом имеющихся компетенций МТЗ в данном направлении», — сообщила пресс-служба Министерства промышленности.

 

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ОАО «Оршанский инструментальный завод» получит 10 млн рублей из республиканского централизованного инновационного фонда. Это предусмотрено постановлением...
 
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