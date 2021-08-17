СК Беларуси завел уголовное дело на девушку погибшего в Киеве Виталия Шишова

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Божену Жолудь подозревают в призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

В Минске возбуждено уголовное дело в отношении Божены Жолудь, сообщает СК.

«По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Беларуси в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», говорится в сообщении.

В настоящий момент Божену Жолудь признали подозреваемой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса.

Божена Жолудь была девушкой главы Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова. Его нашли повешенным в киевском парке в начале августа. Управление Национальной полиции в Киеве в качестве одной из версий рассматривает убийство, замаскированное под суицид.

В комментарии Еврорадио уроженка Речицы Божена Жолудь сказала, что не удивлена тому, что в Беларуси на нее завели уголовное дело. От более подробных комментариев девушка отказалась, потому что узнала об уголовном преследовании на родине за минуту до звонка.