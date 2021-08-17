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СК Беларуси завел уголовное дело на девушку погибшего в Киеве Виталия Шишова
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Божену Жолудь подозревают в призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
В Минске возбуждено уголовное дело в отношении Божены Жолудь,
«По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Беларуси в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», говорится в сообщении.
В настоящий момент Божену Жолудь признали подозреваемой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса.
Божена Жолудь была девушкой главы Белорусского Дома в Украине Виталия Шишова. Его
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Божену Жолудь подозревают в призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
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