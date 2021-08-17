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Лукашенко требует обеспечить защиту информационных систем на фоне сообщений о взломах

17.08.2021 11:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На фоне появившихся в июле-августе в соцсетях сообщений о взломах информационных систем ряда государственных органов, включая МВД, Лукашенко потребовал «тщательно проработать вопрос защиты информации», принять все меры для недопущения уязвимости системы.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске при обсуждении грядущих изменений в системе мониторинга общественной безопасности.

"… правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий: проблема архиважная", - потребовал Лукашенко.

Говоря об изменениях в системе мониторинга, пенсионер потребовал эффективно использовать бюджетные средства.

"Методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду", - заявил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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На фоне появившихся в июле-августе в соцсетях сообщений о взломах информационных систем ряда государственных органов, включая МВД, Лукашенко потребовал...
 
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