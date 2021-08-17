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Только три страны оставили свои посольства в Кабуле. Что это за страны
Источник материала: Партизан
Из Афганистана продолжают эвакуировать дипломатов, однако Россия, Китай и Пакистан намерены сохранить свои дипмиссии в стране.
В Кабуле остаются только три посольства - России, Китая и Пакистана. Об этом сообщает BBC во вторник, 17 августа.
Россия заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства только частично. В частности, посол РФ Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.
В свою очередь посольство Китая в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы, однако предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".
Также Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, однако все же эвакуирует свое посольство.
Последней свое посольство в Кабуле эвакуировала Индия. Спецрейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию.
Напомним, что ранее ООН призвала к созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В ООН призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и созданию путем всеобъемлющих переговоров нового правительства, в которое должны входить женщины.
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Из Афганистана продолжают эвакуировать дипломатов, однако Россия, Китай и Пакистан намерены сохранить свои дипмиссии в стране.
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