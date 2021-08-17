Уйдёт ли Stadler из Беларуси в Украину?

Инфобанк Где был построен на заводе ЗАО «Штадлер Минск» в Фаниполе Дзержинского района Минской области. Состав будут тестировать на одном из пригородных направлений Киева, пишет

В Украине эта новость вызвала противоречивую реакцию, комментарии, как обычно, были в стиле «зрада-перемога».





Реакция одних – это восхищение («какой красавец!», «наконец-то в Украине появилась современная и комфортная электричка»), других – негодование («почему мы закупаем поезда в недружественной Беларуси», «почему не строим сами, не поддерживаем своего производителя – Крюковский завод»).





При этом тот факт, что компания Stadler в своё время выбрала местами производства Чехию, Венгрию, Польшу и даже Беларусь, но не Украину, рынок поездов которой намного больше белорусского – сам по себе о многом говорит.





«Stadler Rail – швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава, с акцентом на региональные поезда и трамваи. Штаб-квартира расположена в Буснанге, Швейцария» – Википедия.

Завод «Штадлер Минск» был официально открыт 20 ноября 2014 года. Но «белорусско-швейцарский деловой совет» был создан ещё в 2013-м.





«ЗАО «Штадлер Минск» – резидент СЭЗ «Минск», является ведущим промышленным белорусским предприятием по производству подвижного состава и частью международного концерна «Штадлер». Компания производит и поставляет железнодорожную продукцию в страны СНГ, Европы и Латинской Америки.





На производственных площадях компании разрабатывают и производят двухэтажные поезда KISS, одноэтажные поезда FLIRT, спальные вагоны, трамваи типа «Метелица» и поезда метро»– говорится на сайте Stadler.





И это показательно, что выбрана была авторитарная на тот момент Беларусь, но не «домайданная» ещё Украина, с её слабыми, коррумпированными сверху донизу государственными институтами, а не слаженной системой.





Но теперь, по-видимому, всё изменилось.





В Беларуси резко осложнилась политическая ситуация. А ситуация во внешнем секторе Беларуси – наихудшая за всю её историю. И внешнеполитическая, и уже внешнеэкономическая: объявлены сильнейшие санкции против Беларуси. И Швейцария присоединилась к этим санкциям.

Значит работа «Штадлер Минска» находится под угрозой. Причём не только (а может и не столько) из-за осложнения белорусско-швейцарских отношений.

Ведь если ситуация будет развиваться в сторону ухудшения с такой, как сейчас, скоростью, и экономическое давление на Беларусь будет нарастать, со временем могут остановиться даже расчёты в долларах (а может ещё и евро), а это – паралич внешнеэкономической деятельности, которая и является основой любого совместного предприятия.





Прибытие же электропоезда в Киев на испытания связано с реализацией столичного проекта «CityExpress»: развития железнодорожных перевозок в Киевской агломерации, население которой составляет половину населения Беларуси.

В мае Укрзалізниця и Stadler подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Тогда они договорились вместе развивать пассажирские железнодорожные перевозки в Украине и привлекать на это финансирование.

Реализация проекта пригородного ж/д сообщения CityExpressв Киеве обойдется в 10 млрд грн, это – $3,5 млрд.

В январе с делегацией швейцарской компании встречался президент Украины Владимир Зеленский. Они говорили о перспективах сотрудничества в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, пригородного и городского рельсового транспорта.

Глава государства уверял о готовности содействовать иностранным инвесторам. Украинская сторона заинтересована в развитии метро в Киеве, Харькове, Днепре, и сообщения электричками и скоростными трамваями в разных городах.





А в июне прошло сообщение, что Stadler выбирает локацию для завода по производству электропоездов в Украине.





Это значит, что швейцарцы серьёзно подошли к вопросу будущего «Штадлер Минска». Ведь мощностей белорусского завода достаточно для реализации украинского проекта развития пригородного железнодорожного транспорта.

Одно из возможных мест нового производства Stadler, которое может стать заменой «Штадлер Минска» в случае ещё более сильного ухудшения ситуации в Беларуси, это – город Харьков. Несмотря даже на то, что он находится вблизи с границей России, а значит – под угрозой развития таких событий, как в Донецке и Луганске в 2014 году.

Городская газета Харькова «Харьковские Известия» пишет: «Сейчас на самом высоком уровне ведутся переговоры со швейцарской компанией Stadler, которая производит трамваи, вагоны метро и пригородные поезда. Компания рассматривает Харьков как наиболее перспективную площадку для строительства нового завода».





«Харьков (укр.Харків) – второй по численности населения город Украины, важный промышленный и научный центр страны. Численность населения города на 1 января 2019 года – 1,446 млн. человек Площадь 350 кв. км. Харьковская агломерация – это 466 кв. км с около 2,1 млн чел. населения, является второй по величине агломерацией Украины» – Википедия.





То есть Харьков – не намного меньше Минска.

Вот что говорит об инвестиционном проекте Stadler исполняющий обязанности головы города Харьков Игорь Терехов:





«Я сделаю все, чтобы они (Stadler) построили завод в Харькове. Это рабочие места, достойные зарплаты и налоги в бюджет города. Плюс у них здесь появляются смежники, такие как завод «Электротяжмаш», чью продукцию они могут использовать.





Мы провели переговоры, нашли землю 100 га в районе аэропорта. Проводим туда водоснабжение, водоотведение, делаем дорогу. Размещение заводов такой компании, как Stadler – это работающая реклама. Мы создадим в Харькове индустриальный парк».





Как видим, всё очень серьёзно: Харьков нацелен на размещение завода по производству железнодорожных составов от компании Stadler. Но это не значит, что Stadler скоро покинет Беларусь.





Во-первых, инфраструктура в Харькове ещё не готова, и на строительство завода потребуется уж точно больше года.





Во-вторых, такие крупные производства, как «Штадлер Минск» просто не могут в одночасье, как IT-шники, поменять место своей локации: переезд такого завода – это длительный процесс.





Да и не известно – будет ли принято само решение о переезде из Беларуси в Украину. Может, Украина станет просто очередным местом инвестиций компании Stadler.





Но ясно одно: после того как Stadler заимеет своё производство в Украине, ценность «Штадлер Минск» для самого Stadler-а сильно понизится: Украине требуется большое количество поездов для обновления подвижного состава, и с момента открытия завода в Харькове это всё сможет обеспечить чисто украинское производство.





А в условиях возможной экономической блокады Беларуси в рамках принуждения белорусских властей к разрешению политического кризиса, Stadler в таком случае сможет с лёгкостью остановить производство в Минске, и даже эвакуировать завод.