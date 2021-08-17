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Жатва в Беларуси завершена на 90%. Самый большой вклад внесла Минская область

17.08.2021 11:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жатва в Беларуси приближается к финишу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обработано почти 90 % площадей зерновых. Общий намолот к 17 августа составил 5,8 миллиона тонн.

Жатва в Беларуси завершена на 90%. Самый большой вклад внесла Минская область

Почти завершены работы в Могилевской области. Считанные гектары остаются и в Брестской. Результат региона – свыше 1,1 миллиона тонн. А вот самый большой вклад внесла Минская область. Со дня на день здесь будет 1,5 миллиона. На отметку с шестью нолями рассчитывают и в Гродненской области. В Гомельской намолочено 730 тысяч тонн. От других регионов в 2021 году не отстает и северный – зерно созрело практически одновременно по всей стране.

 
 
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Новости Беларуси. Жатва в Беларуси приближается к финишу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обработано почти 90 % площадей зерновых. Общий намолот к 17...
 
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