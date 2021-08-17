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В Кореличском районе горела церковь

17.08.2021 12:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Происшествие, как сообщает сегодня МЧС, случилось в понедельник глубокой ночью в агрогородке Малюшичи.

В Кореличском районе горела церковь

Как сообщили в ведомстве, произошел пожар в деревянном здании церкви (обложено кирпичом) Святого Благоверного великого князя Александра Невского Новогрудской епархии.

«В результате пожара уничтожены кровля и имущество, повреждены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — проинформировали в МЧС.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Происшествие, как сообщает сегодня МЧС, случилось в понедельник глубокой ночью в агрогородке Малюшичи.
 
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