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В туристическом районе Франции горят леса. Власти эвакуируют людей

17.08.2021 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Несколько тысяч человек срочно эвакуируют на юге Франции из-за мощного лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В туристическом районе Франции горят леса. Власти эвакуируют людей

Огонь уже уничтожил 7 000 гектаров растительности и вплотную приблизился к кемпингам и домам местных жителей. Этот район считается туристическим, и местные власти делают все, чтобы пожар не перекинулся на популярные места отдыха.

В туристическом районе Франции горят леса. Власти эвакуируют людей

К тушению привлечены девять самолетов и три вертолета. На месте находятся более 750 пожарных.

 
 
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Новости Франции. Несколько тысяч человек срочно эвакуируют на юге Франции из-за мощного лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь уже...
 
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