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В туристическом районе Франции горят леса. Власти эвакуируют людей
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Несколько тысяч человек срочно эвакуируют на юге Франции из-за мощного лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь уже уничтожил 7 000 гектаров растительности и вплотную приблизился к кемпингам и домам местных жителей. Этот район считается туристическим, и местные власти делают все, чтобы пожар не перекинулся на популярные места отдыха.
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Новости Франции. Несколько тысяч человек срочно эвакуируют на юге Франции из-за мощного лесного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь уже...
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