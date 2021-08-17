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В Гаити объявлен общенациональный траур по жертвам землетрясения

17.08.2021 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гаити. Число жертв сильного землетрясения на Гаити выросло до 1 419 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране объявлен общенациональный трехдневный траур. Спасатели и местные жители продолжают искать под завалами тела погибших и выживших.

В Гаити объявлен общенациональный траур по жертвам землетрясения

Напомним, мощное землетрясение произошло на Гаити 14 августа. Стихия нанесла колоссальный ущерб. Разрушено более 40 тысяч зданий, в том числе больницы. Снова страдает экономика страны, которая еще не восстановилась после землетрясения 2010 года. Правительство на месяц ввело в стране чрезвычайное положение.

 
 
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Новости Гаити. Число жертв сильного землетрясения на Гаити выросло до 1 419 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране объявлен общенациональный...
 
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