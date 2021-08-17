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И с чего бы это вдруг? Сотрудников EPAM Systems за год в Украине стало на 3,3 тысячи больше
Источник материала: Партизан
Рекордные темпы найма эксперты связывают как с развитием местного бизнеса, так и с релокацией специалистов из охваченной политическим и экономическим кризисом Беларуси.
Согласно данным специализированного ресурса Dou.ua, за август 2020-го – январь 2021-го года штат EPAM Ukraine вырос на 2 тысячи человек. За февраль – июль текущего года, в течение которых был открыт офис в седьмом по счету украинском городе (Ивано-Франковске), в компанию трудоустроились еще 1,3 тыс. специалистов.
По состоянию на начало августа 2021 года в центрах разработки компании, основанной и возглавляемой Аркадием Добкиным, работало 11,6 тысячи человек. EPAM Ukraine по-прежнему возглавляет список крупнейших работодателей в украинской IT-отрасли, опережая ближайшего преследователя SoftServe на более чем 2 тысячи человек.
Прогнозируется, что в ближайшее время штат EPAM Systems в Украине вырастет еще больше, чем за последний год. Согласно информации Dou.ua, EPAM Ukraine является сейчас абсолютным лидером в местной IT-отрасли по открытым вакансиям – руководство компании ищет в офисы еще 3,8 тысячи человек.
Можно предположить, что часть новых вакансий будет закрыта за счет специалистов из Беларуси, где EPAM Systems и лично ее основатель, награжденный в свое время медалью «За трудовые заслуги»,
Тогда известный IT-бизнесмен заметил, что компания «не собиралась уходить из Беларуси», «пока нас не вынудят страну покинуть».
EPAM Systems — не единственная IT-компания с белорусскими корнями в Украине, штат которой заметно вырос за последний год. В топ-50 крупнейших работодателей в украинской отрасли входит команда Andersen, сооснователем которой является белорус Александр Хомич.
За последний год в ней трудоустроился 261 человек и по своему штату (811 сотрудник) компания занимает 33-е место. И Andersen хотела бы видеть в своих рядах еще 160 человек.
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Рекордные темпы найма эксперты связывают как с развитием местного бизнеса, так и с релокацией специалистов из охваченной политическим и экономическим кризисом...
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