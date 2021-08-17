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Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников
Источник материала: ОНТ
Афганистан теперь под властью радикального движения «Талибан». Талибы объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, и призвали афганцев возвращаться к работе,
«Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью», — цитирует агентство заявление талибов.
Напомним, 15 августа, последователи радикального движения «Талибан»
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Афганистан теперь под властью радикального движения «Талибан». Талибы объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, и призвали...
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