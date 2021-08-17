ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников

17.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников

Афганистан теперь под властью радикального движения «Талибан». Талибы объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, и призвали афганцев возвращаться к работе, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

«Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью», — цитирует агентство заявление талибов.

Напомним, 15 августа, последователи радикального движения «Талибан» заняли Кабул и теперь контролируют большую часть Афганистана. Это произошло после того, как США объявили о решении вывести войска из страны. 

Афганский провал. Новая власть в стране: кто такие талибы? Ситуация в регионе – очередная афера США? И как ОДКБ готовится противостоять угрозе?  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Афганистан теперь под властью радикального движения «Талибан». Талибы объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, и призвали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин обвиняется в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by