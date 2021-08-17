Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников

Источник материала: ОНТ

Афганистан теперь под властью радикального движения «Талибан». Талибы объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников, и призвали афганцев возвращаться к работе, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

«Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью», — цитирует агентство заявление талибов.

Напомним, 15 августа, последователи радикального движения «Талибан» заняли Кабул и теперь контролируют большую часть Афганистана. Это произошло после того, как США объявили о решении вывести войска из страны.

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