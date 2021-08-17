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В Брестской области выбрали лучшего косца

17.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Параллельно со сбором урожая сельчане устраивают праздники. В Брестской области прошел фестиваль «Споровские сенокосы», где ежегодно за звание лучшего косца соревнуются участники со всех регионов.

На фестивале были представлены двадцать команд. Лучшие косцы по итогам командного первенства соревновались в индивидуальном зачете.

Обращает внимание жюри и на качество. Если трава выше 7 сантиметров – участнику штраф. Традиционно в соревнованиях по ручному сенокошению участвуют и женские сборные. И для них – никаких послаблений.

В этом году фестиваль состоялся уже в 14-й раз. Обратить внимание на проблемы уникальных болот и сохранить историческое наследие – главная цель экологического форума.

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Параллельно со сбором урожая сельчане устраивают праздники. В Брестской области прошел фестиваль «Споровские сенокосы», где ежегодно за звание лучшего косца...
 
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