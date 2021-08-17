Источник материала: ОНТ

Горячо сейчас от темпов работы на полях. Намолот в стране приближается к 6 миллионам тонн! Госзаказ выполнен на 80 %.

Тройка лидеров – Минская, Брестская и Гродненская области. При этом, некоторые районы и хозяйства уже завершили уборочную.

Так, сегодня дожинки пройдут в Несвижском районе. В целом, столичный регион взял полуторамиллионную планку.

По стране убрано около 90 % площадей.

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