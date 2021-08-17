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Намолот в стране приближается к 6 миллионам тонн
Источник материала: ОНТ
Горячо сейчас от темпов работы на полях. Намолот в стране приближается к 6 миллионам тонн! Госзаказ выполнен на 80 %.
Тройка лидеров – Минская, Брестская и Гродненская области. При этом, некоторые районы и хозяйства уже завершили уборочную.
Так, сегодня дожинки пройдут в Несвижском районе. В целом, столичный регион взял полуторамиллионную планку.
По стране убрано около 90 % площадей.
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Горячо сейчас от темпов работы на полях. Намолот в стране приближается к 6 миллионам тонн! Госзаказ выполнен на 80 %. Тройка лидеров – Минская, Брестская и...
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