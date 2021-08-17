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В отношении гомельчанки Божены Жолудь возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней уроженки Гомельской области Божены Жолудь,
Девушка обвиняется в призывах к массовым беспорядкам у посольства Беларуси в Украине в августе текущего года.
Известно, что девушка с августа 2020 года переехала в Украину.
В настоящий момент Божена Жолудь проходит подозреваемой по ч.3 ст.361 (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию) Уголовного кодекса Беларуси. За данную статью грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.
Фото: БЕЛТА
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Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней уроженки Гомельской области Божены Жолудь, передает БЕЛТА. Девушка...
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