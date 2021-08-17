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Массовая эвакуация в Испании и Франции: люди бегут от масштабных лесных пожаров

17.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовая эвакуация в Испании и Франции: люди бегут от масштабных лесных пожаров

Только в Испании горят более 5 000 гектаров. Из-за ветра и засухи пламя невозможно взять под контроль. 

Люди оставляют свои дома, не зная – будет ли куда возвращаться.

Похожая ситуация на юго-востоке Франции. Там борются с огнем около 800 пожарных, задействована авиация.

О количестве жертв и пострадавших не сообщается.

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Только в Испании горят более 5 000 гектаров. Из-за ветра и засухи пламя невозможно взять под контроль.  Люди оставляют свои дома, не зная – будет ли куда возвращаться....
 
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