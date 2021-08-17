До 2000 слов в минуту! Техника скорочтения: как развить?

Источник материала: ОНТ

Листать страницы любимой книги в тени деревьев на берегу реки… Как же это безмятежно и романтично. Вдали от городской суеты дети из Центра развития не только отдыхают, но и прокачивают свои способности – улучшают память, учатся быстрее считать и читать. На свежем воздухе процесс идет гораздо эффективнее.

Наталья Мискевич, директор Детского центра развития: «Нашему центру детскому – 10 лет. Мы долго работаем с программами развития мозга. Изначально мы работали с детками очень маленького возраста, потому что во всех источниках говорится, что "после 3 лет уже поздно". Но, когда стали вырастать наши дети, мы начинали осознавать, что еще совершенно не все – есть еще возможности для нашего мозга, что все еще развивается. Возраст с 9 до 11 лет – это потрясающий возраст, когда формируется наибольшее количество нейронных связей, и это дает потрясающую возможность для развития мозга».

Тогда Наталья решила изучить техники скорочтения, ведь они помогают мозгу впитывать информацию гораздо быстрее. И какого же было удивление нашей героини, когда за пару месяцев работы со специалистом ее скорость чтения увеличилась в три раза, а продуктивность – до 2000 слов в минуту.

Наталья Мискевич, директор Детского центра развития: «Скорочтение – это как бы мышление по-другому. Это скоромышление. Даже сейчас те, кто не читают книги, на самом деле много читают. Мы читаем информацию в соцсетях, мы читаем какую-то интересную информацию, которая нам нужна. Это очень облегчает жизнь».

Полина Гринцевич, ученица Детского центра развития: «Я занималась скорочтением год назад, мне очень понравилось, сейчас мне это очень помогает касаемо уроков. В школе намного медленнее читают, чем я. Я в минуту, мой рекорд вслух был 500 с чем-то слов. Легко читать книги свои, которые любимые, можно за день прочитать книжку около 300 страниц, очень интересно, помогает в жизни».

Важно, что самому чтению на занятиях уделяется всего 20% времени, остальное – игры на развитие двух полушарий мозга.

Наталья Мискевич, директор Детского центра развития: «На скорочтениях используем очень много разных упражнений, заданий на расширение поля зрения, на фокусировку, на концентрацию и умение видеть много целиком, выхватывать нужную информацию. Вот это и меняет скорость чтения».

А ещё очень важно искоренить две привычки: проговаривать слова про себя и возвращаться к уже прочитанному тексту.

«Когда мы меняем и убираем проговаривание, и мы просто начинаем видеть слова, тогда скорость просто взлетает, потому что мы больше не заменяем слова. Для того, чтобы читать быстрее, можно разбить текст на три части и фокусироваться на двух словах одновременно, прыгая и концентрируясь на этих словах. То есть наш мозг видит эти два слова. Когда мы начинаем читать и это практикуем, то получается уже читать в 2-3 раза быстрее».

Может показаться, что человек, который быстро перелистывает страницы, ничего не запоминает. На самом деле тот, кто владеет техниками скорочтения, усваивает информацию поразительно глубоко и точно. Ведь эти методики «качают» мозг, а значит, и в повседневной жизни самый ленивый орган человека становится более энергичным.

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