Отопительный сезон в Украине под угрозой срыва

Источник материала: ОНТ

Страна столкнулась с резким снижением запасов газа. Год назад хранилища были заполнены на треть больше.

Это значит, что на весь отопительный сезон газа может не хватить. Проблема с покупкой дополнительных объемов возникла из-за рекордно высокой стоимости на топливо в Европе – почти 600 долларов за тысячу кубометров.

Осенью в Украине может возникнуть и дефицит электроэнергии. Такую ситуацию прогнозируют эксперты и госкомпании. Основная причина – нехватка угля на складах ТЭЦ, которые суммарно производят около 30% электроэнергии в стране.

Накануне прошлого отопительного сезона ситуация была значительно лучше. Но и тогда возникли проблемы – в феврале и марте подавляющее большинство украинских станций выводили свои энергоблоки в аварийный ремонт. Избежать отключений света удалось за счет импорта электроэнергии из Беларуси и перехода ТЭЦ с угля на газ.

Подписывайтесь на нас в Telegram