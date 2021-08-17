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Отопительный сезон в Украине под угрозой срыва
Источник материала: ОНТ
Страна столкнулась с резким снижением запасов газа. Год назад хранилища были заполнены на треть больше.
Это значит, что на весь отопительный сезон газа может не хватить. Проблема с покупкой дополнительных объемов возникла из-за рекордно высокой стоимости на топливо в Европе – почти 600 долларов за тысячу кубометров.
Осенью в Украине может возникнуть и дефицит электроэнергии. Такую ситуацию прогнозируют эксперты и госкомпании. Основная причина – нехватка угля на складах ТЭЦ, которые суммарно производят около 30% электроэнергии в стране.
Накануне прошлого отопительного сезона ситуация была значительно лучше. Но и тогда возникли проблемы – в феврале и марте подавляющее большинство украинских станций выводили свои энергоблоки в аварийный ремонт. Избежать отключений света удалось за счет импорта электроэнергии из Беларуси и перехода ТЭЦ с угля на газ.
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Страна столкнулась с резким снижением запасов газа. Год назад хранилища были заполнены на треть больше. Это значит, что на весь отопительный сезон газа может не...
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