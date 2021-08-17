Источник материала: ОНТ

В США на фоне афганских событий обостряется внутриполитическая борьба. На арене вновь бывший и нынешний президенты.

Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане. Также бывший американский лидер обвиняет своего коллегу в огромной волне COVID-19, катастрофе на границе, разрушении энергетической независимости и падающей экономике.

Текст заявления опубликовала газета The Sun. При этом, как отметил Трамп, отставка не будет большим делом, потому что Байден изначально избран незаконным способом.

Трамп критикует Байдена не в первый раз. Он публично и не единожды высказывал недовольство внешнеполитическим курсом нынешнего управленца.

Все это сеет раскол в обществе и дестабилизирует ситуацию в стране.

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