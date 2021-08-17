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Ситуацию в Афганистане обсудили на экстренном заседании Совета Безопасности ООН
Источник материала: ОНТ
Участники призвали немедленно наказать виновных за насилие над мирным населением и сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, где будут представлены все политические течения страны.
Дополнительные силы – около тысячи военных – в Кабул обещает направить США. Впрочем, исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность выхода своего контингента.
Подобные действия в сложившейся ситуации вызывают недоумение даже у сторонников действующего Президента США. Америка фактически оставляет регион на откуп радикалам.
При этом, сам Джо Байден убежден, что вывод войск из Афганистана – правильное решение. А приход к власти талибов – вина афганского правительства, которое, по его мнению, трусливо сбежало из страны.
Тем временем, в Европе ожидают резкого роста числа беженцев. Лидеры Франции и Германии уже заявили о том, что намерены пресечь все нелегальные потоки мигрантов из Афганистана.
О готовности помогать народу этой страны объявили около 70 государств. При этом, большинство из них не намерены принимать афганских беженцев.
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Участники призвали немедленно наказать виновных за насилие над мирным населением и сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, где будут представлены...
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