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Ситуацию в Афганистане обсудили на экстренном заседании Совета Безопасности ООН

17.08.2021 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуацию в Афганистане обсудили на экстренном заседании Совета Безопасности ООН

Участники призвали немедленно наказать виновных за насилие над мирным населением и сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, где будут представлены все политические течения страны.

Дополнительные силы – около тысячи военных – в Кабул обещает направить США. Впрочем, исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность выхода своего контингента.

Подобные действия в сложившейся ситуации вызывают недоумение даже у сторонников действующего Президента США. Америка фактически оставляет регион на откуп радикалам.

При этом, сам Джо Байден убежден, что вывод войск из Афганистана – правильное решение.  А приход к власти талибов – вина афганского правительства, которое, по его мнению, трусливо сбежало из страны.

Тем временем, в Европе ожидают резкого роста числа беженцев. Лидеры Франции и Германии уже заявили о том, что намерены пресечь все нелегальные потоки мигрантов из Афганистана.

О готовности помогать народу этой страны объявили около 70 государств. При этом, большинство из них не намерены принимать афганских беженцев.

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Участники призвали немедленно наказать виновных за насилие над мирным населением и сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, где будут представлены...
 
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