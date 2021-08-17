День в истории – 17 августа. Независимость Индонезии и дефолт 1998 года в России

Источник материала: ОНТ

В истории 17 августа отметилось следующими событиями.

В этот день 1812 года произошли сразу три важных события в ходе Отечественной войны – гремели сражения под Полоцком и Смоленском, а главнокомандующим был назначен генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов. Назначение на этот пост всеми уважаемого полководца сильно воодушевило русские войска.

17 августа 1945 года голландская колония Индонезия объявила о своей независимости от Нидерландов. Пять лет спустя в этот же день Соединенные Штаты Индонезии были переименованы в Республику Индонезия. Сейчас в Индонезии живет около 300 миллионов человек, это одно из важнейших государств в Юго-Восточной Азии.

И в этот день 1998 года Россия объявила дефолт – начало крупнейшего экономического кризиса конца XX века. Если перед дефолтом доллар стоил 7 российских рублей, то в январе 1999 года – втрое больше. Российский дефолт оказал большое влияние на все постсоветское пространство: были девальвированы валюты Беларуси и Казахстана, в прочих странах сильно замедлились темпы развития экономики.

Подписывайтесь на нас в Telegram