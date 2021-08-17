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Александр Лукашенко проводит совещание с Советом Министров
Источник материала: ОНТ
От экономики до национальной безопасности. Во Дворце Независимости проходит совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение с Президентом правительство вынесло проекты нескольких нормативных правовых актов.
Всего в повестке сегодняшней встречи с широким составом участников – четыре основные темы: проекты программ Союзного государства, корректировка полномочий правительства, совершенствование мониторинга общественной безопасности и реабилитация неплатёжеспособных предприятий. Говоря об интеграции Минска и Москвы, Президент отметил, что сейчас актуален вопрос времени: а именно когда правительства окончательно формализуют и реализуют союзные программы. Возвращаясь к темам внутри страны, Александр Лукашенко, акцентировал внимание на важности законопроекта в сфере безопасности.
Что касается работы с предприятиями-банкротами, то в случае неблагоприятных внешних факторов правительство предлагает применять механизмы «автоматической» защиты. Президент, в свою очередь, настаивает на снятии части нагрузки с судов при решении судьбы таких организаций. Часть вопросов могут взять на себя местные органы власти.
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От экономики до национальной безопасности. Во Дворце Независимости проходит совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение с Президентом правительство...
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