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Александр Лукашенко проводит совещание с Советом Министров

17.08.2021 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко проводит совещание с Советом Министров

От экономики до национальной безопасности. Во Дворце Независимости проходит совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение с Президентом правительство вынесло проекты нескольких нормативных правовых актов.

Всего в повестке сегодняшней встречи с широким составом участников – четыре основные темы: проекты программ Союзного государства, корректировка полномочий правительства, совершенствование мониторинга общественной безопасности и реабилитация неплатёжеспособных предприятий. Говоря об интеграции Минска и Москвы, Президент отметил, что сейчас актуален вопрос времени: а именно когда правительства окончательно формализуют и реализуют союзные программы. Возвращаясь к темам внутри страны, Александр Лукашенко, акцентировал внимание на важности законопроекта в сфере безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Особенно по итогам прошлого года мы хорошо понимаем, что такое общественная безопасность. При этом очень прошу вас иметь в виду, что мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств. Методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду. Следует тщательно проработать вопрос защиты информации, принять все меры для недопущения уязвимости системы. Весьма актуально. Если не можете защитить в своих компьютерах информацию, пишите от руки и складывайте в ящик. Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий: проблема архиважная».

Что касается работы с предприятиями-банкротами, то в случае неблагоприятных внешних факторов правительство предлагает применять механизмы «автоматической» защиты. Президент, в свою очередь, настаивает на снятии части нагрузки с судов при решении судьбы таких организаций. Часть вопросов могут взять на себя местные органы власти. 

Фото: president.gov.by

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Теги: Минск
 
 
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От экономики до национальной безопасности. Во Дворце Независимости проходит совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение с Президентом правительство...
 
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