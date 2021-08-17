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Байден заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана

17.08.2021 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден в Белом доме заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана, передает ТАСС.

По словам американского лидера, война в Афганистане не соответствует национальным интересам США. Если бы вооруженные силы остались в Афганистане, это бы способствовало эскалации конфликта и большими потерями для американских военных.

Сейчас Джо Байден видит основной задачей эвакуацию американцев и помогавших им граждан с захваченных талибами территорий.  

Фото: depositphotos

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Президент США Джо Байден в Белом доме заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана, передает ТАСС. По словам американского лидера, война в...
 
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