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Названы простые способы снизить давление без лекарств

17.08.2021 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы простые способы снизить давление без лекарств

Как самостоятельно снизить давление, не используя лекарств, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Екатерина Савченко агентству «Прайм».

Чтобы быстро снизить давление, можно открыть окно и проветрить комнату, снять тесную одежду и лечь так, чтобы голова была немного приподнята.

Если говорить о долговременном эффекте, то стоит отказаться от курения, меньше употреблять соль и регулярно заниматься спортом. По словам специалиста, пациентам с первой степенью гипертонии в принципе могут не назначать таблетки. 

Найти точную причину повышения давления удается только у 5-10% пациентов, отмечает врач. Иногда гипертония может быть следствием эндокринной патологии, заболевания почек или проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами. 

Фото: depositphotos


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Как самостоятельно снизить давление, не используя лекарств, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Екатерина Савченко агентству «Прайм». Чтобы быстро снизить...
 
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