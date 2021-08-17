Названы простые способы снизить давление без лекарств

Источник материала: ОНТ

Как самостоятельно снизить давление, не используя лекарств, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Екатерина Савченко агентству «Прайм» .

Чтобы быстро снизить давление, можно открыть окно и проветрить комнату, снять тесную одежду и лечь так, чтобы голова была немного приподнята.

Если говорить о долговременном эффекте, то стоит отказаться от курения, меньше употреблять соль и регулярно заниматься спортом. По словам специалиста, пациентам с первой степенью гипертонии в принципе могут не назначать таблетки.

Найти точную причину повышения давления удается только у 5-10% пациентов, отмечает врач. Иногда гипертония может быть следствием эндокринной патологии, заболевания почек или проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами.

Фото: depositphotos





Подписывайтесь на нас в Telegram