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К Земле летит огромный астероид. При столкновении с планетой он может вызвать глобальную катастрофу

17.08.2021 12:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ученые предупреждают о приближении к Земле потенциально опасного астероида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На максимально близкое расстояние он подойдет 21 августа.

К Земле летит огромный астероид. При столкновении с планетой он может вызвать глобальную катастрофу

Диаметр небесного тела около полутора километров. Достаточно, чтобы вызвать глобальную катастрофу при столкновении с нашей планетой.

К Земле летит огромный астероид. При столкновении с планетой он может вызвать глобальную катастрофу

Но, по расчетам астрономов, астероид пролетит мимо земли на расстоянии более трех миллионов километров. Подобные тела неоднократно угрожали нашей планете, пролетая на более близком расстоянии.

 
 
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Ученые предупреждают о приближении к Земле потенциально опасного астероида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На максимально близкое расстояние он...
 
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