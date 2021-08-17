"Пишите от руки и складывайте в ящик" Лукашенко отреагировал на "сливы"

Напомним, после выборов в сети периодически стали появляться записи телефонных переговоров приближенных к власти лиц, а также силовиков.





цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". "Если не можете, как я часто говорю, защитить в своих компьютерах информацию, тогда возвращайтесь к бумажным носителям. Пишите от руки и складывайте у себя в ящик", —Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".





Кроме того, он поручил силовикам "активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий". Эта проблема, по его словам, "архиважная".





Лукашенко во вторник собрал совещание, где обсуждает целый ряд разноплановых вопросов — от "союзной интеграции" и реабилитации неплатежеспособных предприятий до совершенствования системы мониторинга общественной безопасности.