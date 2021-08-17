Военно-транспортный самолет разбился в российском Подмосковье - экипаж погиб

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию.

ЧП произошло во время тренировочного полета. Причины инцидента выяснит спецкомиссия.





О жертвах пока ничего не сообщается





Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения производства Воронежского авиационного завода. Его готовят на замену Ан-24 и Ан-26. Предназначен для транспортировки и десантирования военнослужащих, вооружения, легкой техники и других грузов максимальной массой до пяти тонн. Первый полет прошел в 2019 году.





Пять дней назад этот самолет прилетел в Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.