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Генпрокуратура: общая сумма ущерба может составлять не менее полтриллиона долларов

17.08.2021 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура обратилась в Совет министров с предложением о создании «межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного злодеяниями нацистских преступников на территории БССР в годы Великой Отечественной войны», сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура: общая сумма ущерба может составлять не менее полтриллиона долларов

«На сегодня в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси Генпрокуратура установила многочисленные случаи: массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения республики; насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии; использования принудительного труда в интересах противника; организации функционирования оккупационной властью мест принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей», — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что происходило разрушение промышленных предприятий, зданий, объектов инфраструктуры, разграбление колхозов, вывоз оборудования, хищение историко-культурных ценностей.

«Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении, — подчеркивается в сообщении. — С учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее 500 млрд долларов США в эквиваленте. Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда».

Как рассказал 9 апреля генпрокурор Андрей Швед, надзорным органом открыто уголовное производство по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Генеральная прокуратура обратилась в Совет министров с предложением о создании «межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного...
 
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