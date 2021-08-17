Ил-112В разбился под Москвой. Экипаж погиб

Крушение военно-транспортного самолета Ил-112В произошло возле аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Он не дотянул до аэродрома полтора километра.

Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

По предварительным данным, в самолете было три человека, все они погибли. За штурвалом был Герой России Николай Куимов, который руководил первым испытательным полетом транспортника.

Куимову было 63 года. Он был летчиком-испытателем ОКБ имени Ильюшина с 1990-х годов.

Впервые Ил-112В поднялся в небо 30 марта с аэродрома воронежского авиастроительного предприятия (ВАСО), где производилась его сборка.

Расследованием причин крушения самолета займется специальная комиссия, в состав которой войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов.