|
Ил-112В разбился под Москвой. Экипаж погиб
Источник материала: БДГ
Крушение военно-транспортного самолета Ил-112В произошло возле аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Он не дотянул до аэродрома полтора километра.
Об этом
По предварительным данным, в самолете было три человека, все они погибли. За штурвалом был Герой России Николай Куимов, который руководил первым испытательным полетом транспортника.
Куимову было 63 года. Он был летчиком-испытателем ОКБ имени Ильюшина с 1990-х годов.
Впервые Ил-112В поднялся в небо 30 марта с аэродрома воронежского авиастроительного предприятия (ВАСО), где производилась его сборка.
Расследованием причин крушения самолета займется специальная комиссия, в состав которой войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крушение военно-транспортного самолета Ил-112В произошло возле аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку. Он не дотянул до аэродрома...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)