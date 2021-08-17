Суздальцев: Лукашенко завел ситуацию в тупик

echo.msk.ru политолог Андрей Суздальцев Но мировые агентства с известным сарказмом выбрали их них только два: объявление на пару с Россией Третьей мировой войны и обещание уйти с поста главы белорусского государства, ишет в своем блоге наполитолог





Москва только из выпуска новостей узнала о своей готовности выступить в защиту режима А. Лукашенко и с этой целью начать ядерный конфликт со всем миром.

Тем не менее А. Лукашенко продержался в международном медиа пространстве почти сутки, что является для Минска почти рекордом, так как сейчас все новости из региона Восточной Европы в той или иной степени связаны с развязанным белорусскими властями миграционным кризисом.





Иными словами, интерес к А. Лукашенко подогревается штурмующими литовскую границу мигрантами.

Сделаем предположение, вряд ли у А. Лукашенко появится возможность ускользнуть из конституционного «коридора», который рано или поздно обязательно приведет к транзиту власти.





Конституционные «качели»





Напомним, что в сентябре 2020 года на встрече в Сочи В. Путин одобрил конституционный формат выхода из белорусского политического кризиса. Для Москвы принципиально важно, чтобы транзит власти в РБ, как части пусть и во многом виртуального Союзного государства, оставался в рамках закона, а не в руках улицы. Россия поддержала конституционный проект кредитом в 1,5 млрд. долларов. Но с самого начала конституционного процесса, который оказался затянут на год, было понятно, что А. Лукашенко обязательно попытается обмануть Москву и сделает все для того, чтобы транзит власти не состоялся.





В свою очередь Минск , озабоченный получением дополнительной российской финансовой поддержки, принялся раскачивать «качели»:





Первый этап: имитация национального диалога и создание «диалоговых площадок» для номенклатуры (октябрь 2020 г. – январь 2021) – Москва выделила первый транш кредита в 500 млн. долларов.





Второй этап: попытка выдать Всебелорусское народное собрание (11-12 февраля 2021 г.) за свидетельство разрешения белорусского политического кризиса. Москва не приняла эту сказку и намекнула, что ждет новую Конституцию и новые выборы.





Третий этап: март – июль 2021 года ушел на «работу» над новой Конституцией. В ходе этого этапа Минск, с одной стороны получил от Москвы второй транш кредита – 500 млн. долларов, а с другой стороны, получил от Запада четвертый и пятый пакеты санкций. Формально, в июле новая Конституция была готова. Москва публично никак не реагировала, т.е. Конституция не понравилась.





Последний этап





В августе 2021 года наступил четвертый и видимо уже заключительный этап блуждания Беларуси по конституционному «коридору». Формально, вопросов к А. Лукашенко со стороны Москвы быть не может – новая Конституция есть. Другое дело, что новый основной закон создает в Беларуси монархию, то есть А. Лукашенко в любом случае у власти остается. Тогда как быть с транзитом? Игра вступила в драматическую часть.





На самом деле А. Лукашенко ждал, что ему удастся «проскочить» и, возглавив президиум Всебелорусского собрания, он станет недосягаем ни для белорусского народа, ни для России. Однако, чувствуя, что Москва такую монархическую Конституцию (сейчас) не примет, А. Лукашенко прямо на своей пресс-конференции 9 августа 2021 года, текст вернул на «доработку». Минску надо потянуть время, новая Конституция должна «дозреть» до стадии торга с Москвой, но деньги нужны сейчас и срочно.





Тогда А. Лукашенко прямо во время пресс-конференции сыграл, как опытный карточный шулер. Сбросив со «стола» Конституцию, А. Лукашенко выбросил главный «козырь»: он уйдет со своего поста «очень скоро»! Это было повторено два раза и стало информационной сенсацией. Получается, что формально А. Лукашенко «выставил на торги» свою власть. Неужели Москва не клюнет?





Москва не клюнет, так как игра с шулером смысла не имеет. Понятно, что никогда А. Лукашенко по собственной воли от власти не уйдет. Он может уйти с поста президента, чтобы согласно новой Конституции передвинуться на монархический и несменяемый пост председателя ВНС, то есть формально в Беларуси транзит власти будет проведен, но А. Лукашенко останется. Без денег.





Итак,





В любом случае в очередной раз, мы получили, с одной стороны, подтверждение того, что никакого транзита власти А. Лукашенко проводить не будет, никаких преемников он не выбирает, но с другой стороны — денег Минск от Москвы тоже не получит. Игра не имеет смысла: А. Лукашенко «предлагают» поменять власть на деньги. Но зачем белорусскому руководителю деньги, когда он будет лишен власти? Он не сможет ими распорядиться. В общем, А. Лукашенко переторговался и завел ситуацию в тупик. Это его последний торг.