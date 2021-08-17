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«Это реальность XXI века, и её не вычеркнешь». Психолог о зависимости от социальных сетей

17.08.2021 13:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос к нашему психологу. 53 % нашего населения ежедневно сидят в социальных сетях по два с половиной часа, а исследование ученых из медицинского университета Питсбурга показало, что чрезмерная зависимость от социальных сетей может привести к появлению проблем с психикой, вызывать депрессию. Так, может быть, на самом деле социальные сети являются пандемией XXI века?

«Это реальность XXI века, и её не вычеркнешь». Психолог о зависимости от социальных сетей

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Я бы сказала, что это реальность XXI века, и ее не вычеркнешь. Она существует от маленьких детей до пенсионеров.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть сегодня на программе мы не победим? Не избавим многих людей от зависимости от интернета?

Наталья Евтихова:
Я психолог. Я про реальность, я не про иллюзии, поэтому буду говорить о реальности. Это так, и это может быть как во благо, так и во вред. Во благо я могу привести пример, когда пенсионеры или люди-инвалиды, сидящие дома, и у них выход предъявления развлечения в этом есть. Это уход от депрессии. Но есть другая сторона – с низкой самооценкой, они открывают, и все так красиво, такая шикарная жизнь, а я не там, и потом идет давление. То есть все зависит от человека, как и любой продукт, он может быть благом и может быть злом.

«Это реальность XXI века, и её не вычеркнешь». Психолог о зависимости от социальных сетей

Елена Кругликова:
А у вас есть аккаунт, вы ведете Instagram, Одноклассники?

Наталья Евтихова:
Конечно. Я веду Instagram, чтобы это увидеть на профессиональном уровне. Вышел, тебя должны увидеть. Например, приглашение на это ток-шоу тоже было через Instagram.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть у вас больше рекламная направленность?

«Это реальность XXI века, и её не вычеркнешь». Психолог о зависимости от социальных сетей

Наталья Евтихова:
Больше представление себя как эксперта и как личности, потому что к психологу больше идут за личностью, а затем за экспертностью. Поэтому нужно себя показать, чтобы у человека возникло доверие, куда он идет. В принципе, сейчас так многие делают, и не только к психологу. Откроют, посмотрят, что-то увидели, екнуло – иду. Нет – не иду.

Елена Кругликова:
Мне кажется, можно полистать Instagram как визитную карточку человека.

Наталья Евтихова:
Да, Instagram, Facebook, какую-то экспертную сеть, где люди больше себя предъявляют не только как развлечение, но и как то, что они могут предложить этому миру.

«Это реальность XXI века, и её не вычеркнешь». Психолог о зависимости от социальных сетей

Екатерина Забенько:
То есть у вас профессиональный аккаунт? Вы не выходите за границы, свою личную жизнь не показываете?

Наталья Евтихова:
Я освещаю свою личную жизнь в том размере, в котором она будет интересна человеку, который собрался ко мне прийти.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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