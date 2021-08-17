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Назад в будущее. 17 августа год назад – в трех фото. Лукашенко кричали «Уходи!», бегство Караника

17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вспоминаем, каким был этот день в 2020-м.

В понедельник 17 августа по всей стране продолжались забастовки и волнения на предприятиях. Люди требовали прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, освободить политзаключенных. В списке требований — отставка Лукашенко, признание выборов недействительными и назначение новых.

Назад в будущее. 17 августа год назад – в трех фото. Лукашенко кричали «Уходи!», бегство Караника

Вот так утром было возле МЗКТ, где состоялась знаменитая встреча правителя с трудовым коллективом, во время которой ему работники хором кричали: «Уходи!».

Желающих попасть на встречу было гораздо больше, чем тех, кого пропустили. В знак солидарности к заводу на окраине столицы ехали рабочие со всех концов города.

После того, как Лукашенко улетел оттуда на вертолете, к МЗКТ приехала Мария Колесникова, которая поддержала собравшихся.

Назад в будущее. 17 августа год назад – в трех фото. Лукашенко кричали «Уходи!», бегство Караника

В этот же день Владимир Караник, который тогда занимал пост министра здравоохранения, вышел к протестующим у здания Минздрава. Переговоров тогда (как, впрочем, и после) не случилось. Караник спешно удалился от толпы под возмущенные крики вслед.

Назад в будущее. 17 августа год назад – в трех фото. Лукашенко кричали «Уходи!», бегство Караника

(Кстати, на следующий день на главном портале страны, который сейчас признан экстремистским, было опубликовано открытое письмо министра: «Мы готовы к диалогу». Причем, Караник прислал его в редакцию сам).

В этот день было много поводов для возмущения граждан. Из Купаловского театра уволили директора Павла Латушко. Его поддержал не только коллектив, но и тысячи пришедших к театру.

Еще сотни и сотни человек пошли к тюрьме на Володарского, где скандировали: «Отпускай!», «Свободу!», «Жыве Беларусь!». Вечером поток людей направился в сторону Окрестина, где накануне жестоко избивали задержанных.

Также в этот день прошли забастовки и митинг у зданий ОНТ и Белтерадиокомпании, а государственный телеканал Гродно включил живую трансляцию акции протеста в центре города.

В Минске на площади Независимости собралось несколько тысяч человек. Люди выступали в режиме свободного микрофона.

Из изолятора на Окрестина выпустили очередную партию задержанных накануне. Среди них было много избитых и покалеченных.

И это только часть картины того дня. Полная версия 17 августа 2020 года – здесь.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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