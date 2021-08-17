По полочкам. Как взыскать алименты с родителя, если он живет за границей

1. Почему мы об этом говорим? Число разводов в Беларуси растет из года в год. Многих белорусок волнует вопрос, как взыскать алименты на ребенка, если бывший муж покинет страну. Бытует мнение, что получить деньги в этом случае невозможно. 2. Бывший супруг получил вид на жительство в Польше. Перед отъездом он сказал, что платить алименты теперь не должен. Так ли это? Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. Об этом сказано в статье 91 Кодекса о браке и семье. Если такой помощи нет, то суд взыщет алименты с родителя. 3. Но ведь это наш, белорусский, закон. А как он работает за границей? С 1 июня 2018 года по этому вопросу для Беларуси действует международная конвенция . Теперь получить алименты за границей стало гораздо проще. Разумеется, в тех государствах, которые тоже подписали конвенцию. 4. Какие именно это страны? В список входит несколько десятков стран, включая государства Евросоюза. Из наших соседей конвенцию подписали Польша, Литва, Латвия и Украина. 5. И что мне нужно делать, чтобы добиться денег на ребенка? Вам понадобится подать просьбу в ту страну, куда уехал ваш бывший муж, то есть в Польшу. До того, как готовить документ ы, вам нужно позвонить или написать в наш Минюст (контактный телефон: +375 17 211 01 85, e-mail: [email protected] ), чтобы получить консультацию. 6. Какими будут дальнейшие действия? После уточнения всех вопросов в Минюсте, вы должны перевести бумаги на польский язык и заверить их у нотариуса. Минюст сам передаст этот пакет документов за рубеж. 7. Я должна буду платить Минюсту за эту услугу? Конвенция освобождает заявителя от издержек и пошлин. Минюст тоже не вправе брать деньги с вас за помощь в решении вопроса о взыскании алиментов. 8. Мне придется вместе с ребенком ехать в Польшу, чтобы подписать документы? Нет. Физическое присутствие вас или вашего ребенка за рубежом в этом деле не требуется. Привлекать адвоката тоже не нужно. 9. Будет ли вопрос решен в мою пользу? Как заявил министр юстиции Олег Слижевский, «конвенция не гарантирует успешное взыскание в каждом конкретном случае». Специфика правоотношений, различия в национальных законах, уникальность отдельных алиментных дел способны затруднить достижение цели. Вдобавок этот процесс может занять длительное время. Однако министр отметил, что в ряде случаев «после получения уведомления от центральных органов иностранных государств о поступлении просьбы о взыскании алиментов должники начали добровольно выплачивать алименты, не дожидаясь вмешательства госорганов». 10. Мне интересно: если Россия не подписала конвенцию, то взыскать алименты в этой стране белорускам невозможно? Нет, это не так. Пять лет назад Беларусь заключила отдельное соглашение с Россией по этой проблеме. Когда наш суд удовлетворит заявление гражданки о взыскании алиментов, она должна будет передать его в отдел принудительного исполнения. Наши судебные исполнители «запустят» процедуру исполнительного производства и передадут документы своим коллегам в России. 11. Напомните, как наказывают за неуплату алиментов в нашей стране? Если родитель не платит алименты более трех месяцев в течение года, то по статье 174 УК это правонарушение наказывается, как минимум, общественными работами. В худшем случае ему ограничат свободу на три года. Кроме того, за неуплату алиментов в Беларуси гражданина могут временно ограничить в правах. Например, запретят выезжать из страны, управлять автомобилем, посещать казино и даже охотиться.