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По полочкам. Как взыскать алименты с родителя, если он живет за границей

17.08.2021 13:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Если после развода один из родителей уехал из Беларуси, это не значит, что теперь ему позволено не платить алименты.

По полочкам. Как взыскать алименты с родителя, если он живет за границей

1. Почему мы об этом говорим?

Число разводов в Беларуси растет из года в год. Многих белорусок волнует вопрос, как взыскать алименты на ребенка, если бывший муж покинет страну. Бытует мнение, что получить деньги в этом случае невозможно.

2. Бывший супруг получил вид на жительство в Польше. Перед отъездом он сказал, что платить алименты теперь не должен. Так ли это?

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. Об этом сказано в статье 91 Кодекса о браке и семье. Если такой помощи нет, то суд взыщет алименты с родителя.

3. Но ведь это наш, белорусский, закон. А как он работает за границей?

С 1 июня 2018 года по этому вопросу для Беларуси действует международная конвенция. Теперь получить алименты за границей стало гораздо проще. Разумеется, в тех государствах, которые тоже подписали конвенцию.

4. Какие именно это страны?

В список входит несколько десятков стран, включая государства Евросоюза. Из наших соседей конвенцию подписали Польша, Литва, Латвия и Украина.

5. И что мне нужно делать, чтобы добиться денег на ребенка?

Вам понадобится подать просьбу в ту страну, куда уехал ваш бывший муж, то есть в Польшу. До того, как готовить документы, вам нужно позвонить или написать в наш Минюст (контактный телефон: +375 17 211 01 85, e-mail: [email protected]), чтобы получить консультацию.

6. Какими будут дальнейшие действия?

После уточнения всех вопросов в Минюсте, вы должны перевести бумаги на польский язык и заверить их у нотариуса. Минюст сам передаст этот пакет документов за рубеж.

7. Я должна буду платить Минюсту за эту услугу?

Конвенция освобождает заявителя от издержек и пошлин. Минюст тоже не вправе брать деньги с вас за помощь в решении вопроса о взыскании алиментов.

8. Мне придется вместе с ребенком ехать в Польшу, чтобы подписать документы?

Нет. Физическое присутствие вас или вашего ребенка за рубежом в этом деле не требуется. Привлекать адвоката тоже не нужно.

9. Будет ли вопрос решен в мою пользу?

Как заявил министр юстиции Олег Слижевский, «конвенция не гарантирует успешное взыскание в каждом конкретном случае». Специфика правоотношений, различия в национальных законах, уникальность отдельных алиментных дел способны затруднить достижение цели. Вдобавок этот процесс может занять длительное время. 

Однако министр отметил, что в ряде случаев «после получения уведомления от центральных органов иностранных государств о поступлении просьбы о взыскании алиментов должники начали добровольно выплачивать алименты, не дожидаясь вмешательства госорганов».

10. Мне интересно: если Россия не подписала конвенцию, то взыскать алименты в этой стране белорускам невозможно?

Нет, это не так. Пять лет назад Беларусь заключила отдельное соглашение с Россией по этой проблеме. Когда наш суд удовлетворит заявление гражданки о взыскании алиментов, она должна будет передать его в отдел принудительного исполнения. Наши судебные исполнители «запустят» процедуру исполнительного производства и передадут документы своим коллегам в России.

11. Напомните, как наказывают за неуплату алиментов в нашей стране? 

Если родитель не платит алименты более трех месяцев в течение года, то по статье 174 УК это правонарушение наказывается, как минимум, общественными работами. В худшем случае ему ограничат свободу на три года. Кроме того, за неуплату алиментов в Беларуси гражданина могут временно ограничить в правах. Например, запретят выезжать из страны, управлять автомобилем, посещать казино и даже охотиться. 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Если после развода один из родителей уехал из Беларуси, это не значит, что теперь ему позволено не платить алименты.
 
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