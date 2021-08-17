По полочкам. Как взыскать алименты с родителя, если он живет за границей

Если после развода один из родителей уехал из Беларуси, это не значит, что теперь ему позволено не платить алименты.
1. Почему мы об этом говорим?
Число разводов в Беларуси растет из года в год. Многих белорусок волнует вопрос, как взыскать алименты на ребенка, если бывший муж покинет страну. Бытует мнение, что получить деньги в этом случае невозможно.
2. Бывший супруг получил вид на жительство в Польше. Перед отъездом он сказал, что платить алименты теперь не должен. Так ли это?
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. Об этом сказано в статье 91 Кодекса о браке и семье. Если такой помощи нет, то суд взыщет алименты с родителя.
3. Но ведь это наш, белорусский, закон. А как он работает за границей?
С 1 июня 2018 года по этому вопросу для Беларуси действует международная конвенция. Теперь получить алименты за границей стало гораздо проще. Разумеется, в тех государствах, которые тоже подписали конвенцию.
4. Какие именно это страны?
В список входит несколько десятков стран, включая государства Евросоюза. Из наших соседей конвенцию подписали Польша, Литва, Латвия и Украина.
5. И что мне нужно делать, чтобы добиться денег на ребенка?
Вам понадобится подать просьбу в ту страну, куда уехал ваш бывший муж, то есть в Польшу. До того, как готовить документы, вам нужно позвонить или написать в наш Минюст (контактный телефон: +375 17 211 01 85, e-mail: [email protected]), чтобы получить консультацию.
6. Какими будут дальнейшие действия?
После уточнения всех вопросов в Минюсте, вы должны перевести бумаги на польский язык и заверить их у нотариуса. Минюст сам передаст этот пакет документов за рубеж.
7. Я должна буду платить Минюсту за эту услугу?
Конвенция освобождает заявителя от издержек и пошлин. Минюст тоже не вправе брать деньги с вас за помощь в решении вопроса о взыскании алиментов.
8. Мне придется вместе с ребенком ехать в Польшу, чтобы подписать документы?
Нет. Физическое присутствие вас или вашего ребенка за рубежом в этом деле не требуется. Привлекать адвоката тоже не нужно.
9. Будет ли вопрос решен в мою пользу?
Как заявил министр юстиции Олег Слижевский, «конвенция не гарантирует успешное взыскание в каждом конкретном случае». Специфика правоотношений, различия в национальных законах, уникальность отдельных алиментных дел способны затруднить достижение цели. Вдобавок этот процесс может занять длительное время.
Однако министр отметил, что в ряде случаев «после получения уведомления от центральных органов иностранных государств о поступлении просьбы о взыскании алиментов должники начали добровольно выплачивать алименты, не дожидаясь вмешательства госорганов».
10. Мне интересно: если Россия не подписала конвенцию, то взыскать алименты в этой стране белорускам невозможно?
Нет, это не так. Пять лет назад Беларусь заключила отдельное соглашение с Россией по этой проблеме. Когда наш суд удовлетворит заявление гражданки о взыскании алиментов, она должна будет передать его в отдел принудительного исполнения. Наши судебные исполнители «запустят» процедуру исполнительного производства и передадут документы своим коллегам в России.
11. Напомните, как наказывают за неуплату алиментов в нашей стране?
Если родитель не платит алименты более трех месяцев в течение года, то по статье 174 УК это правонарушение наказывается, как минимум, общественными работами. В худшем случае ему ограничат свободу на три года. Кроме того, за неуплату алиментов в Беларуси гражданина могут временно ограничить в правах. Например, запретят выезжать из страны, управлять автомобилем, посещать казино и даже охотиться.