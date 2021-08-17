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На среду объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
По данным синоптиков, в ночь на среду восточные регионы Беларуси продолжит штормить.
Как отмечается, в этой части страны сохранятся грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
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По данным синоптиков, в ночь на среду восточные регионы Беларуси продолжит штормить.
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