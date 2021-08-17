|
Беларусь накрыл настоящий шторм: в городах пропадает свет, ветер сносит крыши
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
По данным МЧС, Непогоду сопровождают сильные ливни, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град.
Такая погода сохранится и в среду ночью по восточной половине Республики Беларусь. Поэтому по стране объявлен оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение.
Жители Заславля сообщают, что многие дома остались без света. Такие же сообщения по ходят и из некоторых районов Минска.
В Дзержинске у одного из магазинов просто снесло крышу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС предупредили, что ночью будет продолжение стихии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)