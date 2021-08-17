Лукашенко поручил передать дела о банротстве из судов в правительство и исполкомы

Это связано с тем, что, по его мнению, суды перегружены несвойственными вопросами — «завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой».





«Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах», — заявил Лукашенко.





Суды же должны стать последней инстанцией рассмотрения банкротств, куда будет доходить только малое количество таких дел, считает он.