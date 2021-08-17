ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Витебская милиция задержала крупного наркоторговца

17.08.2021 13:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Витебская милиция задержала крупного наркоторговца, по её данным, 27-летний житель областного центра почти год являлся оптовым курьером и закладчиком в одном из криминальных интернет-магазинов.


Иллюстративное фото

"Как установили сыщики, география его интересов весьма обширна. Подозреваемый успел отметиться не только в Витебской, но и Минской, а также Могилевской областях. Во время очередной транспортировки крупной партии наркотиков он был задержан. В ходе осмотра его автомобиля были найдены особо опасные психотропные вещества "Пара-метилэфедрон" и Альфа-PVP. Общая масса изъятого составила почти 200 граммов", - говорится в сообщении в телеграм-канале УВД Витебского облисполкома во вторник.

В квартире витебчанина также нашли наркотики, а ещё обнаружили специальные инструменты для их взвешивания и фасовки.
 
"В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками милиции в различных местах Витебска, Полоцка и Орши удалось изъять более 100 закладок с наркотиками. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело", - проинформировали в УВД.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебская милиция задержала крупного наркоторговца, по её данным, 27-летний житель областного центра почти год являлся оптовым курьером и закладчиком в одном из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь накрыл настоящий шторм: в городах пропадает свет, ветер сносит крыши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by