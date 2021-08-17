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ЕС усилит противодействие наплыву мигрантов из Беларуси

17.08.2021 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский Союз готовится предоставить дополнительных пограничников и деньги для преодоления наплыва мигрантов на границе Литвы и Беларуси.

Об этом говорится в проекте заявления кризисного заседания министров внутренних дел ЕС, которое состоится в среду, сообщает Reuters.

Ожидается, что министры осудят Беларусь за совершение неприемлемой агрессии путем направления мигрантов к границе Литвы.

ЕС обвиняет Беларусь в использовании нелегальных мигрантов, преимущественно иракцев, в качестве политического оружия в ответ на санкции ЕС, введенные против Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Европейский Союз готовится предоставить дополнительных пограничников и деньги для преодоления наплыва мигрантов на границе Литвы и Беларуси.
 
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