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В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть

17.08.2021 14:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске было зафиксировано интенсивное выпадение осадков (по городу выпало от 10 мм до 20 мм) и сильный ветер. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"В результате непогоды частично подтоплена проезжая часть и ограничено движение общественного транспорта на пересечениях ул.Калиновского и ул.Кнорина, пл.Ванеева, ул.Кабушкина,47, ул.Долгобродской возле парка Дружбы народов и пересечении Логойского тракта и ул.Калиновского", -рассказали в МЧС.

Работники МЧС выехали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (10 случаев) на проезжие части и автомобили.

Для уменьшения возможного ущерба, а также мониторинга складывающейся ситуации в места возможных подтоплений были направлены работники МЧС. Пострадавших нет.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС выехали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (10 случаев) на проезжие части и автомобили.
 
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