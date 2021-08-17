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Лукашенко о новых подходах к общественной безопасности: «Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Законодательные изменения должны коснуться важной сферы – системы мониторинга общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рассмотрение главы государства представили соответствующий проект указа. Александр Лукашенко подчеркнул – нужно не только сохранить спокойствие в стране и обеспечить правопорядок, но и работать на перспективу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При этом очень прошу вас иметь в виду, что мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств. И эта самая общественная безопасность должна быть, особенно функции и методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду. Кроме того, следует тщательно проработать вопрос защиты информации. Принять все меры для недопущения уязвимости системы. Весьма актуально. Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий. Проблема архиважная.
Что касается корректировки некоторых полномочий правительства, здесь позиция Президента однозначна: необходимо выработать универсальный подход, не привязанный к обстоятельствам. В частности, предложение исключить прямое участие правительства в отчуждении крупных объектов недвижимости может лишить государство контроля за продажей привлекательных активов. Потому любые изменения в этой области не должны в будущем повлечь за собой негативных последствий для страны.
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Лукашенко о новых подходах к общественной безопасности: «Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду»
Новости Беларуси. Законодательные изменения должны коснуться важной сферы – системы мониторинга общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24...
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