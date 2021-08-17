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«Это уже последняя инстанция». Лукашенко поручил не перегружать суды проблемами экономического характера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Механизмы автоматической защиты в случае неблагоприятных внешних факторов должны действовать для белорусских предприятий. Об этом 17 августа заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повестка встречи во Дворце Независимости обширная – от союзных программ и экономики до национальной безопасности. На обсуждение вынесены проекты нескольких нормативно-правовых актов. Президенту представили новые подходы к спасению проблемных предприятий. Законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности» около года был на доработке правительства. Главная задача – уйти от банкротства к реабилитации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мной было поручено не перегружать суды несвойственными для этих судов вопросами. Потому что завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой. Раньше эти вопросы решались в местных органах власти. Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах. Я не исключаю, может быть, придется рассматривать и в судах какие-то проблемы, но это уже последняя инстанция.
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«Это уже последняя инстанция». Лукашенко поручил не перегружать суды проблемами экономического характера
Новости Беларуси. Механизмы автоматической защиты в случае неблагоприятных внешних факторов должны действовать для белорусских предприятий. Об этом 17 августа...
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