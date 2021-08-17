Правозащитники: Политзаключенного заставляют маршировать по БЧБ-флагу под песню «Красная Армия всех сильнее»

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитному центру «Весна» сообщили, что политзаключенного Вадима Гурмана перевели в ШИЗО на 50 суток.





Вадим Гурман, фото rh.by

Кроме этого, пишет «Весна», на него давят морально и физически: избивают и заставляют маршировать 5-6 часов в день по БЧБ-флагу под песню «Красная Армия всех сильнее».

Еще раньше стало известно, что в колонии у Вадима продолжились проблемы со зрением. У него неоперабельная атрофия зрительных нервов обоих глаз: один глаз видит на 12%, второй — на 23%.

Каждые четыре месяца он должен находиться на обследовании: иначе к 30 годам ему прогнозировали полную слепоту. К тому же, Вадим боксер, и у него было отслоение сетчатки.

В июне у Вадима и его двадцатилетней девушки Виолетты родилась двойня: мальчик Давид и девочка Ева.

Согласно обвинению, 9 августа Гурман активно участвовал в несанкционированном массовом мероприятии и не подчинялся сотрудникам органов внутренних дел. Гурман выкрикивал лозунги, провоцировал граждан на активные действия, а также угрожал насилием милиционерам.

На суде Гурман признал вину по статье 342 УК, но не по 364-м. Он рассказал, что при задержании ОМОНом, которое произошло через два дня 11 августа, его и других били и залили газом лицо.

Затем сильное избиение продолжились во дворе РУВД. По словам Гурмана, ему угрожали изнасилованием и пытались снять штаны, однако все же остановились по команде кого-то из руководства РОВД.

8 февраля в суде Молодечненского района судья Ольга Дубовик присудила Гурману три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Поддержать политзаключенного можно по адресу: ИК №9. 213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16. Вадиму Сергеевичу Гурману.