|
Правозащитники: Политзаключенного заставляют маршировать по БЧБ-флагу под песню «Красная Армия всех сильнее»
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитному центру «Весна» сообщили, что политзаключенного Вадима Гурмана перевели в ШИЗО на 50 суток.
Вадим Гурман, фото rh.by
Кроме этого,
Еще раньше стало известно, что в колонии у Вадима продолжились проблемы со зрением. У него неоперабельная атрофия зрительных нервов обоих глаз: один глаз видит на 12%, второй — на 23%.
Каждые четыре месяца он должен находиться на обследовании: иначе к 30 годам ему прогнозировали полную слепоту. К тому же, Вадим боксер, и у него было отслоение сетчатки.
В июне у Вадима и его двадцатилетней девушки Виолетты родилась двойня: мальчик Давид и девочка Ева.
Согласно обвинению, 9 августа Гурман активно участвовал в несанкционированном массовом мероприятии и не подчинялся сотрудникам органов внутренних дел. Гурман выкрикивал лозунги, провоцировал граждан на активные действия, а также угрожал насилием милиционерам.
На суде Гурман признал вину по статье 342 УК, но не по 364-м. Он рассказал, что при задержании ОМОНом, которое произошло через два дня 11 августа, его и других били и залили газом лицо.
Затем сильное избиение продолжились во дворе РУВД. По словам Гурмана, ему угрожали изнасилованием и пытались снять штаны, однако все же остановились по команде кого-то из руководства РОВД.
8 февраля в суде Молодечненского района судья Ольга Дубовик присудила Гурману три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Поддержать политзаключенного можно по адресу: ИК №9. 213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16. Вадиму Сергеевичу Гурману.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники: Политзаключенного заставляют маршировать по БЧБ-флагу под песню «Красная Армия всех сильнее»
Правозащитному центру «Весна» сообщили, что политзаключенного Вадима Гурмана перевели в ШИЗО на 50 суток.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)