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Гродненский облисполком хочет ликвидировать объединение велосипедистов

17.08.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объединение ВелоГродно сообщило в Facebook, что по результатам проверки Управление Юстиции гродненского облисполкома подало в суд исковое заявление о его ликвидации.



"Официально - нарушения и ошибки в документообороте на три страницы и несколько иных пунктов", - отметили в ВелоГродно.

Там добавили, что первое судебное заседание состоится в конце августа.
 
Теги: Гродно
 
 
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Объединение ВелоГродно сообщило в Facebook, что по результатам проверки Управление Юстиции гродненского облисполкома подало в суд исковое заявление о его ликвидации.
 
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