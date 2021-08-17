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Гродненский облисполком хочет ликвидировать объединение велосипедистов
Источник материала: Партизан
Объединение ВелоГродно сообщило в Facebook, что по результатам проверки Управление Юстиции гродненского облисполкома подало в суд исковое заявление о его ликвидации.
"Официально - нарушения и ошибки в документообороте на три страницы и несколько иных пунктов", - отметили в ВелоГродно.
Там добавили, что первое судебное заседание состоится в конце августа.
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Объединение ВелоГродно сообщило в Facebook, что по результатам проверки Управление Юстиции гродненского облисполкома подало в суд исковое заявление о его ликвидации.
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