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Черечень: Беларуси нужна земельная реформа

17.08.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель партии "Грамада" Сергей Черечень считает, что в Беларуси нужно провести земельную реформу: если человек знает, что это его земля, то он подходит к делу ответственно и инвестирует в нее.



“Ты можешь планировать, у тебя есть понимание по развитию бизнеса, покупаешь технику и дорогие удобрения. А у нас сейчас земля вся в государственной собственности, и сельхозпредприятия работают из ряда вон плохо по принципу “любой колхоз прокормит председатель”, - пояснил Черечень в Смартэфире во вторник.. 

Черечень привел пример Украины, где сейчас идет земельная реформа. “А если мы говорим, что мы аграрная страна, то я не вижу этой аграрности. У сельхозпредприятий нет никаких активов на посадку, уборку, ГСМ нет”, - добавил он. 

По словам политика, государственные сельхозпредприятия живут только на госдотации, а потому у руководителей нет ответственности за результат и прибыль. “Земля - хороший актив, куда можно инвестировать, куда нужно инвестировать. Возможно, он принесет определенный профит. В целом, это хороший способ сохранения своих денег”, - резюмировал Черечень.
 
 
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Председатель партии "Грамада" Сергей Черечень считает, что в Беларуси нужно провести земельную реформу: если человек знает, что это его земля, то он подходит к делу...
 
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