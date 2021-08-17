Черечень: Беларуси нужна земельная реформа









“Ты можешь планировать, у тебя есть понимание по развитию бизнеса, покупаешь технику и дорогие удобрения. А у нас сейчас земля вся в государственной собственности, и сельхозпредприятия работают из ряда вон плохо по принципу “любой колхоз прокормит председатель”, - пояснил Черечень в Смартэфире во вторник..





Черечень привел пример Украины, где сейчас идет земельная реформа. “А если мы говорим, что мы аграрная страна, то я не вижу этой аграрности. У сельхозпредприятий нет никаких активов на посадку, уборку, ГСМ нет”, - добавил он.





По словам политика, государственные сельхозпредприятия живут только на госдотации, а потому у руководителей нет ответственности за результат и прибыль. “Земля - хороший актив, куда можно инвестировать, куда нужно инвестировать. Возможно, он принесет определенный профит. В целом, это хороший способ сохранения своих денег”, - резюмировал Черечень.