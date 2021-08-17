Готовится указ о системе видеонаблюдения. Лукашенко хочет «без излишеств»

Известно, что Лукашенко спросил, какая нагрузка при этом ляжет на бюджет. «Мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств. Методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду», — цитирует его слова пресс-служба.





— Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий: проблема архиважная, — поручил Лукашенко.





О том, как создавалась республиканская система мониторинга общественной безопасности (РСМОБ), можно почитать здесь. Основой для её внедрения стала облачная платформа Kipod, над которой не один год работает компания Synesis. Технический оператор РСМОБ — компания «Паноптес», дочка Synesis.





Весной 2019 года в интервью dev.by глава Synesis Александр Шатров отмечал, что в ближайшие пять лет по всей стране к платформе будут подключены 360 тысяч камер. Позже планы изменились, речь шла уже лишь о 13 тысячах камер в 2021 году. По информации бывших сотрудников Synesis, на конец 2019 года в Беларуси к Kipod было подключено меньше 100 камер.





30 июня 2020 года появилось постановление совмина № 384, в котором перечислялись 261 минских кафе, баров и магазинов, «подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности».





С 8 июля оно вступило в силу: объекты общепита и торговли, которые работают в ночное время, должны ��одключить камеры к РСМОБ на базе Kipod или настроить их под требования системы. dev.by показывал на примере баров, как идёт процесс подключения.





Актуальных данных о количестве подключений к системе нет.