После введенных санкций Минтранс ищет деньги на  реконструкцию автодорог

Министерство транспорта и коммуникаций ищет альтернативные европейским источники международного финансирования реконструкции автодорог, сообщил 17 августа на пресс-конференции в Минске начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Александр Головнев, отвечая на вопрос БелаПАН.



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«Что касается международных кредитных ресурсов, мы сейчас работаем над замещением выпавших доходов. В частности, интенсивные переговоры у нас идут с Евразийским банком развития, который заинтересован в финансировании дороги М3 от Минска до Плещениц. Этот проект мы думаем в следующем году начать. И также идут переговоры с китайским «Эксимбанком» по поводу реконструкции дороги Р46 с обходом Полоцка и строительством нового моста через Двину, — сообщил Головнев. — Это наши планы по международному финансированию, поскольку европейские структуры приостановили финансирование проектов».

Как сообщалось, на данные проекты, а также на проект по реконструкции дороги М7 (Минск — граница с Литвой) требуется около полумиллиарда долларов.

Представитель министерства отметил, что финансирование из республиканского бюджета идет в полном объеме. «Мы предполагаем, что все деньги будут выделены и правильно будут направлены», — сказал он.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития предоставил Беларуси кредит в 259 млн евро на реконструкцию региональных мостов и трассы M3 в целях развития транзитного потенциала. Однако в связи с санкциями Евросоюза из-за политической ситуации в Беларуси ЕБРР приостановил выделение средств.