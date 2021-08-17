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После введенных санкций Минтранс ищет деньги на  реконструкцию автодорог

17.08.2021 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство транспорта и коммуникаций ищет альтернативные европейским источники международного финансирования реконструкции автодорог, сообщил 17 августа на пресс-конференции в Минске начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Александр Головнев, отвечая на вопрос БелаПАН.

После введенных санкций Минтранс ищет деньги на  реконструкцию автодорог
Фото Белавтодора

«Что касается международных кредитных ресурсов, мы сейчас работаем над замещением выпавших доходов. В частности, интенсивные переговоры у нас идут с Евразийским банком развития, который заинтересован в финансировании дороги М3 от Минска до Плещениц. Этот проект мы думаем в следующем году начать. И также идут переговоры с китайским «Эксимбанком» по поводу реконструкции дороги Р46 с обходом Полоцка и строительством нового моста через Двину, — сообщил Головнев. — Это наши планы по международному финансированию, поскольку европейские структуры приостановили финансирование проектов».  

Как сообщалось, на данные проекты, а также на проект по реконструкции дороги М7 (Минск — граница с Литвой) требуется около полумиллиарда долларов.   

Представитель министерства отметил, что финансирование из республиканского бюджета идет в полном объеме. «Мы предполагаем, что все деньги будут выделены и правильно будут направлены», — сказал он.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития предоставил Беларуси кредит в 259 млн евро на реконструкцию региональных мостов и трассы M3 в целях развития транзитного потенциала. Однако в связи с санкциями Евросоюза из-за политической ситуации в Беларуси ЕБРР приостановил выделение средств.

 

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Теги: Минск
 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций ищет альтернативные европейским источники международного финансирования реконструкции автодорог, сообщил 17 августа на...
 
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