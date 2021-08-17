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Фестиваль вернут в регионы. Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, каким будет «Лістапад-2021»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кинофестиваль «Лістапад» пройдет в Беларуси с 20 по 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году за его организацию отвечает киностудия «Беларусьфильм». Сейчас идет работа над версткой программы и составом участников.
Известно, что основу фестиваля составит игровое кино. Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Москва», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». В 2021 году «Лістапад» вернется и в регионы, чтобы стать как можно ближе к зрителю. Изменится и подход к выбору фильмов. Приоритетными темами должны стать гуманизм, созидание и сохранение ценностей. Планируется большая внеконкурсная программа. В первую очередь это творческие встречи, участие в которых примут известные актеры, кинокритики, режиссеры.
Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
«Лістапад» в 2021 году приобретет новый логотип и слоган. Подробности пока не раскрываются. Несколько премьер представит и организатор форума «Беларусьфильм». Напомним, заявки на участие в фестивале принимаются до 1 октября.
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Новости Беларуси. Кинофестиваль «Лістапад» пройдет в Беларуси с 20 по 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году за его организацию отвечает...
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