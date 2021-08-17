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Фестиваль вернут в регионы. Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, каким будет «Лістапад-2021»

17.08.2021 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кинофестиваль «Лістапад» пройдет в Беларуси с 20 по 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году за его организацию отвечает киностудия «Беларусьфильм». Сейчас идет работа над версткой программы и составом участников.

Фестиваль вернут в регионы. Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, каким будет «Лістапад-2021»

Известно, что основу фестиваля составит игровое кино. Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Москва», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». В 2021 году «Лістапад» вернется и в регионы, чтобы стать как можно ближе к зрителю. Изменится и подход к выбору фильмов. Приоритетными темами должны стать гуманизм, созидание и сохранение ценностей. Планируется большая внеконкурсная программа. В первую очередь это творческие встречи, участие в которых примут известные актеры, кинокритики, режиссеры.

Фестиваль вернут в регионы. Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, каким будет «Лістапад-2021»

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Через фестиваль мы планируем более активно продвигать страну, возможности работы с нашей страной, возможность съемок в нашей стране. Готовность нашу к работе в копродукции, кооперации. Мы расширяем географию, не ограничиваем странами. Беларусь объявляет о своей открытой политике, несмотря на санкции, несмотря на разговоры о том, что происходит, Беларусь готова к диалогу. Кино – это как раз то, что должно объединять людей.

Фестиваль вернут в регионы. Гендиректор «Беларусьфильма» рассказал, каким будет «Лістапад-2021»

«Лістапад» в 2021 году приобретет новый логотип и слоган. Подробности пока не раскрываются. Несколько премьер представит и организатор форума «Беларусьфильм». Напомним, заявки на участие в фестивале принимаются до 1 октября.

 
 
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Новости Беларуси. Кинофестиваль «Лістапад» пройдет в Беларуси с 20 по 26 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году за его организацию отвечает...
 
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